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Орнелла Мути стала гостем недели моды в Москве и посетила Фестиваль молодежи, где призналась в любви к русским

Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что русские — великая нация

1:12
Кино

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что считает русских великой нацией и поделилась планами написать книгу о своей жизни в Италии и России.

Орнелла Мути на недели моды в Москве - Москва 24

Звезда итальянского кинематографа в качестве гостя посетила Московскую неделю моды, где ее дочь, известная модель и актриса — Найке Ривелли — продемонстрировала платье московского бренда MaisonESVE. Мути наблюдала модное дефиле в первом ряду.

Московская неделя моды завершится 8 марта. Более 40 российских брендов из 36 городов представят свои коллекции, на Международной выставке-форуме "Россия", проходящей в 75-м павильоне ВДНХ. Помимо показов, организуются маркеты, B2B-шоурум и лекции.

Орнелла Мути также посетила фестиваль молодежи в рамках "Знание. Первые" и выразила свое восхищение Россией, назвав русских великой нацией. Она рассказала о планах написать книгу о своей жизни в России и Италии. Однако актриса призналась, что пока еще недостаточно освоила язык и будет дальше его учить. А вот в русской кухне она уже неплохо разбирается и очень любит пельмени.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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