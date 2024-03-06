Кинокомпания "Триикс Медиа" снимает новый сезон сериала "Невский. Месть Архитектора"

Компания "Триикс Медиа" продолжает работу над сериалом "Невский. Месть Архитектора". Показаны свежие кадры сериала, центральным действующим лицом которого является неподкупный опер из Санкт-Петербурга Павел Семенов (Антон Васильев).
По сюжету серия конфликтов привела к кровавым событиям и структурной перестройке в управлении Министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и области. Заместитель Министра внутренних дел, генерал Кондратьев (Андрей Коровниченко), приезжает из Москвы, чтобы восстановить порядок в северной столице.
В результате подковерных интриг майор Павел Семенов и подполковник Михайлов (Андрей Гульнев) получают новые задания от руководства и переводятся в 2-й отдел Управления Угрозыска ГУ МВД, что расширяет их служебные обязанности на всю Ленинградскую область. Криминальный авторитет Фомин (Дмитрий Паламарчук) осознает, что поддержание власти требует постоянных усилий. В скором времени у него появится опасный враг, справиться с которым даже при помощи детектива Семенова будет нелегко.
Дата премьеры продолжения популярного сериала "Невский. Месть Архитектора" пока не опубликована, но ожидается анонс от телеканала НТВ.
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