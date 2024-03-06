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Кинокомпания "Триикс Медиа" снимает новый сезон сериала "Невский. Месть Архитектора"

Телеканал НТВ покажет продолжение сериала "Невский"

1:16
Кино

Компания "Триикс Медиа" продолжает работу над сериалом "Невский. Месть Архитектора". Показаны свежие кадры сериала, центральным действующим лицом которого является неподкупный опер из Санкт-Петербурга Павел Семенов (Антон Васильев).

Съемки сериала «Невский» в Красноярском крае

По сюжету серия конфликтов привела к кровавым событиям и структурной перестройке в управлении Министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и области. Заместитель Министра внутренних дел, генерал Кондратьев (Андрей Коровниченко), приезжает из Москвы, чтобы восстановить порядок в северной столице.

В результате подковерных интриг майор Павел Семенов и подполковник Михайлов (Андрей Гульнев) получают новые задания от руководства и переводятся в 2-й отдел Управления Угрозыска ГУ МВД, что расширяет их служебные обязанности на всю Ленинградскую область. Криминальный авторитет Фомин (Дмитрий Паламарчук) осознает, что поддержание власти требует постоянных усилий. В скором времени у него появится опасный враг, справиться с которым даже при помощи детектива Семенова будет нелегко.

Дата премьеры продолжения популярного сериала "Невский. Месть Архитектора" пока не опубликована, но ожидается анонс от телеканала НТВ.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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