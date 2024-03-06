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Премьера сериала "Завет: История Моисея" назначена на 27 марта

Netflix опубликовал трейлер сериала "Завет: История Моисея"

0:54
Кино

Компания Netflix на официальном YouTube-канале опубликовала трейлер будущего сериала "Завет: История Моисея".

Netflix опубликовал трейлер сериала "Завет: История Моисея"
Фото: unsplash.com by Bryce Barker fortheloveofbry5tahh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ожидается, что премьера кинокартины состоится 27 марта 2024 года.

Этот проект является документальной лентой. Она будет состоять из трёх серий. В сериале покажут историю жизни Моисея, пророка и основоположника иудаизма. Как сказано в описании к видеоролику, в ленте будет продемонстрирован его путь от изгоя до великого деятеля.

В картине также будут присутствовать вставки интервью от экспертов в своей области.

Накануне Pradva.Ru писала, что на YouTube-канале Netflix выложили трейлер предстоящего сериала "Рипли". В его съёмочном процессе приняли участие многие деятели кино, среди которых присутствовали Дакота Фаннинг и Эндрю Скотт, исполнитель главной роли. 

Testament: The Story of Moses | Official Trailer | Netflix
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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