Премьера сериала "Завет: История Моисея" назначена на 27 марта

Netflix опубликовал трейлер сериала "Завет: История Моисея"

Компания Netflix на официальном YouTube-канале опубликовала трейлер будущего сериала "Завет: История Моисея".

Фото: unsplash.com by Bryce Barker fortheloveofbry5tahh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ожидается, что премьера кинокартины состоится 27 марта 2024 года.

Этот проект является документальной лентой. Она будет состоять из трёх серий. В сериале покажут историю жизни Моисея, пророка и основоположника иудаизма. Как сказано в описании к видеоролику, в ленте будет продемонстрирован его путь от изгоя до великого деятеля.

В картине также будут присутствовать вставки интервью от экспертов в своей области.

