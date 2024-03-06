Премьера сериала "Завет: История Моисея" назначена на 27 марта

Компания Netflix на официальном YouTube-канале опубликовала трейлер будущего сериала "Завет: История Моисея".
Ожидается, что премьера кинокартины состоится 27 марта 2024 года.
Этот проект является документальной лентой. Она будет состоять из трёх серий. В сериале покажут историю жизни Моисея, пророка и основоположника иудаизма. Как сказано в описании к видеоролику, в ленте будет продемонстрирован его путь от изгоя до великого деятеля.
В картине также будут присутствовать вставки интервью от экспертов в своей области.
Накануне Pradva.Ru писала, что на YouTube-канале Netflix выложили трейлер предстоящего сериала "Рипли". В его съёмочном процессе приняли участие многие деятели кино, среди которых присутствовали Дакота Фаннинг и Эндрю Скотт, исполнитель главной роли.
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