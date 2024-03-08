"Далёкая, но ужасная галактика": причины, по которым жизнь в мире "Звёздных войн" была бы невыносимой

Некоторые поклонники знаменитой медиафраншизы мечтают оказаться в мире "Звёздных войн", но есть моменты, по которым выжить в такой вселенной было бы очень трудно, пишет "Лайфхакер".
Во-первых, невзирая на все технологические достижения, о безопасности там совершенно не думают. Достаточно вспомнить, что на мостиках "Звезды смерти" отсутствуют перила. Во-вторых, в любой момент времени можно подвергнуться манипуляциям со стороны любого джедая, который легко может проникнуть в чужие мысли. Никогда нельзя быть уверенным, что мысли в вашей голове действительно принадлежат вам.
В-третьих, дроиды в этом мире обладают эмоциями, а люди относятся к ним как к рабам. Недалёк тот час, когда умные машины решат восстать против своих хозяев. На многих планетах отсутствуют признаки цивилизации. Там процветает беззаконие и работорговля.
Наконец, ситхи совершенно не брезгуют использовать оружие массового поражения, поэтому в любой момент целая планета может быть уничтожена за считанные секунды.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.