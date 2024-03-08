"Далёкая, но ужасная галактика": причины, по которым жизнь в мире "Звёздных войн" была бы невыносимой

Названы причины, по которым жизнь в мире "Звёздных войн" была бы просто ужасной

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Некоторые поклонники знаменитой медиафраншизы мечтают оказаться в мире "Звёздных войн", но есть моменты, по которым выжить в такой вселенной было бы очень трудно, пишет "Лайфхакер".

Фото: kinopoisk.ru is licensed under public domain

Во-первых, невзирая на все технологические достижения, о безопасности там совершенно не думают. Достаточно вспомнить, что на мостиках "Звезды смерти" отсутствуют перила. Во-вторых, в любой момент времени можно подвергнуться манипуляциям со стороны любого джедая, который легко может проникнуть в чужие мысли. Никогда нельзя быть уверенным, что мысли в вашей голове действительно принадлежат вам.

В-третьих, дроиды в этом мире обладают эмоциями, а люди относятся к ним как к рабам. Недалёк тот час, когда умные машины решат восстать против своих хозяев. На многих планетах отсутствуют признаки цивилизации. Там процветает беззаконие и работорговля.

Наконец, ситхи совершенно не брезгуют использовать оружие массового поражения, поэтому в любой момент целая планета может быть уничтожена за считанные секунды.