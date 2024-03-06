Актёрам из сериала "Слово пацана" присудили награду на премии интернет-контента

Актёрский состав нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" удостоился награды третьей Национальной премии интернет-контента. Об этом пишут в ТАСС.
По данным информационного агентства, деятелям кино досталась награда в номинации "Голос поколения". Награждение прошло в ходе Всемирного фестиваля молодёжи.
Премию торжественно вручили блогер Лилия Абрамова, а также создатель музыкальной группы "Смысловые галлюцинации" — Сергей Бобунец.
Лилия Абрамова отметила, что молодые люди редко справляются с наступившей известностью.
"Нам бы очень хотелось, чтобы люди, которые получают награду, я думаю, самую первую, самую серьёзную награду, пронесли её по жизни с достоинством и честью. И глядя на этих ребят, чтобы все остальные становились лучше, а не хуже", — заключила блогер.
Ранее Pravda.Ru писала, что Леон Кемстач планирует принять участие ещё в двух проектах, которые он назвал "классными".
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.