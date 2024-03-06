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Актёрам из сериала "Слово пацана" присудили награду на премии интернет-контента

Актёрский состав "Слова пацана" удостоился награды на премии интернет-контента

1:01
Кино

Актёрский состав нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" удостоился награды третьей Национальной премии интернет-контента. Об этом пишут в ТАСС.

Актёрский состав "Слова пацана" удостоился награды на премии интернет-контента
Фото: ири.рф by ИРИ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным информационного агентства, деятелям кино досталась награда в номинации "Голос поколения". Награждение прошло в ходе Всемирного фестиваля молодёжи.

Премию торжественно вручили блогер Лилия Абрамова, а также создатель музыкальной группы "Смысловые галлюцинации" — Сергей Бобунец.

Лилия Абрамова отметила, что молодые люди редко справляются с наступившей известностью.

"Нам бы очень хотелось, чтобы люди, которые получают награду, я думаю, самую первую, самую серьёзную награду, пронесли её по жизни с достоинством и честью. И глядя на этих ребят, чтобы все остальные становились лучше, а не хуже", — заключила блогер.

Ранее Pravda.Ru писала, что Леон Кемстач планирует принять участие ещё в двух проектах, которые он назвал "классными".

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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