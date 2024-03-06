Пациент канадского хосписа посмотрел "Дюну" до премьеры

Канадский режиссер Дени Вильнёв устроил предпремьерный показ второй части нового фильма "Дюна" специально для пациента хосписа в Квебеке, сообщает CBC.
Умирающий пациент очень хотел посмотреть вторую часть "Дюны", но боялся, что может не дожить до премьеры. Своей мечтой он поделился с основательницей хосписа Жозе Ганьон, и та разместила его просьбу в соцсетях, после чего пост заметил режиссер Себастьян Пилот, который и помог связаться со своим именитым коллегой.
За полтора месяца до премьеры Вильнёв отправил в хоспис ассистента, отдав ему свой ноутбук с копией фильма. Пациент был слишком слаб и не успел досмотреть кино до конца. Вскоре после просмотра мужчина ушел из жизни.
Ганьон смогла рассказать эту историю только после официальной премьеры. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором поблагодарила всех, кто был причастен к исполнению последнего желания пациента. По словам самого режиссера, ради таких людей он и снимает кино.
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