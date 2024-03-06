Пациент канадского хосписа посмотрел "Дюну" до премьеры

Дени Вильнев исполнил последнее желание умирающего

Канадский режиссер Дени Вильнёв устроил предпремьерный показ второй части нового фильма "Дюна" специально для пациента хосписа в Квебеке, сообщает CBC.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Умирающий пациент очень хотел посмотреть вторую часть "Дюны", но боялся, что может не дожить до премьеры. Своей мечтой он поделился с основательницей хосписа Жозе Ганьон, и та разместила его просьбу в соцсетях, после чего пост заметил режиссер Себастьян Пилот, который и помог связаться со своим именитым коллегой.

За полтора месяца до премьеры Вильнёв отправил в хоспис ассистента, отдав ему свой ноутбук с копией фильма. Пациент был слишком слаб и не успел досмотреть кино до конца. Вскоре после просмотра мужчина ушел из жизни.

Ганьон смогла рассказать эту историю только после официальной премьеры. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором поблагодарила всех, кто был причастен к исполнению последнего желания пациента. По словам самого режиссера, ради таких людей он и снимает кино.