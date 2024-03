Пациент канадского хосписа посмотрел "Дюну" до премьеры

Канадский режиссер Дени Вильнёв устроил предпремьерный показ второй части нового фильма "Дюна" специально для пациента хосписа в Квебеке, сообщает CBC.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic