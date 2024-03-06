Алексей Чадов посоветовал молодым людям, мечтающим о карьере в кино, не зацикливаться только на актерской профессии

Актер Алексей Чадов призвал молодежь идти в кинорежиссеры, сценаристы и операторы

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер и режиссер, Алексей Чадов, советует молодым людям мечтать не только об актерской карьере, но и подумать о том, чтобы стать режиссером, сценаристом или оператором. В российской киноиндустрии сейчас наблюдается дефицит этих специалистов.

Фото: fest2024.com

"Сейчас в кино не хватает кадров. Прекрасные профессии — режиссер, оператор, сценарист, и они сейчас все очень востребованы и неплохо оплачиваются. Поэтому не зацикливайтесь только на актерстве. В кино сейчас большой прорыв, очень много контента — нужны кадры, нужна молодежь. Вперед!"- сказал Чадов на открытом диалоге федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Общение будущих кинематографистов с Алексеем Чадовым было организовано в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Артисты Дмитрий Дюжев и Дмитрий Харатьян также рассказали участникам Всемирного фестиваля молодежи о тонкостях актерской профессии.

Фестиваль стартовал на территории Сириус 1 марта и продлится по 7 марта 2024 года. Международное мероприятие собрало 20 тыс. молодых людей со всего мира, включая 10 тыс. зарубежных участников. Они представляют сферы образования, науки, культуры, волонтерства, спорта, бизнеса и медиа. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта в 30 различных городах России.