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Конец этих пяти фильмов предугадать просто невозможно

Финал этих фильмов невозможно предугадать

1:58
Кино

Существуют фильмы, конец которых очень трудно предугадать. По мере просмотра кажется одно, но в финале открывается правда. Pravda.Ru сделала подборку из пяти таких картин. 

Финал этих фильмов невозможно предугадать
Фото: flickr.com by Marcus Quigmire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Илай, 2019 год

У мальчика Илая серьёзное аутоиммунное заболевание: он не может находиться на улице и даже дома без специальной защиты. Родители отвозят его в заведение, в котором разработали экспериментальную терапию. Она может помочь мальчику. Но вскоре Илаю начинает казаться, что что-то в этом месте не так.

Кловерфилд, 10, 2016 год

Девушка просыпается в бункере после автомобильной аварии. Она опасается, что её похитили. Однако некий мужчина заявляет, что на самом деле он спас ей жизнь. Он говорит, что мир за пределами убежища стал непригоден для обитания людей, так как произошла "химическая атака". 

Визит, 2015 год

Мать двоих детей давно перестала общаться со своими родителями, однако их отношения стали постепенно налаживаться. Бабушка и дедушка приглашают своих внуков погостить на время к себе. Дети наносят им визит, но замечают некоторые странности в поведении взрослых…

Игра в прятки, 2005 год

В семье Дэвида Карауэля случается несчастье: его жена погибает. Эмили, дочь пары, получает психологическую травму и замыкается в себе. Однако у неё появляется воображаемый друг по имени Чарли. Но по прошествии некоторого времени, отца начинает настораживать эта необычная дружба.

Ключ от всех дверей, 2005 год

Кэролайн Эллис, главная героиня, устраивается сиделкой к пожилому мужчине, который живёт в особняке. Его жена отдаёт девушке ключ. Он может открыть абсолютно любую дверь в замке. По-началу всё идёт хорошо, но вскоре Кэролайн начинает подозревать неладное: в особняке начинают происходить странные события.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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