Конец этих пяти фильмов предугадать просто невозможно

Существуют фильмы, конец которых очень трудно предугадать. По мере просмотра кажется одно, но в финале открывается правда. Pravda.Ru сделала подборку из пяти таких картин.
Илай, 2019 год
У мальчика Илая серьёзное аутоиммунное заболевание: он не может находиться на улице и даже дома без специальной защиты. Родители отвозят его в заведение, в котором разработали экспериментальную терапию. Она может помочь мальчику. Но вскоре Илаю начинает казаться, что что-то в этом месте не так.
Кловерфилд, 10, 2016 год
Девушка просыпается в бункере после автомобильной аварии. Она опасается, что её похитили. Однако некий мужчина заявляет, что на самом деле он спас ей жизнь. Он говорит, что мир за пределами убежища стал непригоден для обитания людей, так как произошла "химическая атака".
Визит, 2015 год
Мать двоих детей давно перестала общаться со своими родителями, однако их отношения стали постепенно налаживаться. Бабушка и дедушка приглашают своих внуков погостить на время к себе. Дети наносят им визит, но замечают некоторые странности в поведении взрослых…
Игра в прятки, 2005 год
В семье Дэвида Карауэля случается несчастье: его жена погибает. Эмили, дочь пары, получает психологическую травму и замыкается в себе. Однако у неё появляется воображаемый друг по имени Чарли. Но по прошествии некоторого времени, отца начинает настораживать эта необычная дружба.
Ключ от всех дверей, 2005 год
Кэролайн Эллис, главная героиня, устраивается сиделкой к пожилому мужчине, который живёт в особняке. Его жена отдаёт девушке ключ. Он может открыть абсолютно любую дверь в замке. По-началу всё идёт хорошо, но вскоре Кэролайн начинает подозревать неладное: в особняке начинают происходить странные события.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.