Сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует снять фильм по двум романам Фёдора Достоевского. Несмотря на то что он будет называться "Преступление и наказание", на экране будут происходить также события и из романа "Идиот".
Главный герой будет сочетать в себе черты Родиона Раскольникова и князя Мышкина. Кустурица сказал, что видит главную цель фильма именно в этом синтезе, и отметил, что в теории трудно представить человека, в котором уживались бы две такие разные стороны, но на практике возможно всё.
Также режиссёр решился на ещё одно отступление от замысла Достоевского: он решил "наказать" преступников, купивших Соню Мармеладову. Их убьёт Раскольников.
"В картине будут три части России — юг, Питер и Сибирь. Я думаю, что это будет самый важный фильм в моей жизни", — рассказал Кустурица изданию iz.ru.
Это первый фильм Кустурицы, в котором герои будут разговаривать только на русском языке.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.