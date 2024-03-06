Раскольников и князь Мышкин в одном флаконе: Эмир Кустурица соединит двух персонажей Достоевского в своём новом фильме "Преступление и наказание"

Эмир Кустурица рассказал о своём новом фильме по двум романам Достоевского

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует снять фильм по двум романам Фёдора Достоевского. Несмотря на то что он будет называться "Преступление и наказание", на экране будут происходить также события и из романа "Идиот".

Фото: vk.com/ by https://vk.com/emirkusturicaclub is licensed under public domain

Главный герой будет сочетать в себе черты Родиона Раскольникова и князя Мышкина. Кустурица сказал, что видит главную цель фильма именно в этом синтезе, и отметил, что в теории трудно представить человека, в котором уживались бы две такие разные стороны, но на практике возможно всё.

Также режиссёр решился на ещё одно отступление от замысла Достоевского: он решил "наказать" преступников, купивших Соню Мармеладову. Их убьёт Раскольников.

"В картине будут три части России — юг, Питер и Сибирь. Я думаю, что это будет самый важный фильм в моей жизни", — рассказал Кустурица изданию iz.ru.

Это первый фильм Кустурицы, в котором герои будут разговаривать только на русском языке.