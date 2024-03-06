Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Луганской Народной Республике автобус взорвался на мине, есть жертвы
Стало известно, каким видом спорта россиянки занимаются чаще всего
Путин: мы делаем все для безопасности атомных объектов
Чем полезен и опасен квас
Паралимпийцев из России предложили допускать на играх в Париже без флага, гимна и вне зачёта
Диетолог Журавлёва объяснила, почему не стоит смешивать помидоры и огурцы в салате
Аналитик Ольга Веретенникова назвала причины роста цен на золото
Что делать, если некуда отдать котенка
Британец случайно нашёл двойника с таким же именем и интересами
Раскольников и князь Мышкин в одном флаконе: Эмир Кустурица соединит двух персонажей Достоевского в своём новом фильме "Преступление и наказание"

Эмир Кустурица рассказал о своём новом фильме по двум романам Достоевского

0:58
Кино

Сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует снять фильм по двум романам Фёдора Достоевского. Несмотря на то что он будет называться "Преступление и наказание", на экране будут происходить также события и из романа "Идиот".

Эмир Кустурица рассказал о своём новом фильме по двум романам Достоевского
Фото: vk.com/ by https://vk.com/emirkusturicaclub is licensed under public domain

Главный герой будет сочетать в себе черты Родиона Раскольникова и князя Мышкина. Кустурица сказал, что видит главную цель фильма именно в этом синтезе, и отметил, что в теории трудно представить человека, в котором уживались бы две такие разные стороны, но на практике возможно всё.

Также режиссёр решился на ещё одно отступление от замысла Достоевского: он решил "наказать" преступников, купивших Соню Мармеладову. Их убьёт Раскольников.

"В картине будут три части России — юг, Питер и Сибирь. Я думаю, что это будет самый важный фильм в моей жизни", — рассказал Кустурица изданию iz.ru.

Это первый фильм Кустурицы, в котором герои будут разговаривать только на русском языке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Подборка тенелюбивых цветов
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Последние материалы
Депутат Вениславский: Киев отступился от идеи привлечь в ВС Украины полмиллиона человек
Реновация в цифрах: власти Москвы сообщили число расселенных домов
Метеоролог Позднякова предупредила о сильном тумане и снеге в праздничные дни в Москве
Стоматолог Хабадзе о российских анестетиках: могут дать аллергическую реакцию
Жители Андреевки благодарят спасателей за отстоянное село от огня
Ученые заявляют, что виноград способен продлить жизнь на пять лет
Острая еда: чем полезна и кому про неё стоит навсегда забыть
Диетолог Анжелика Дюваль порекомендовала чай саган-дайля от нервов
Как победить сорняки на участке
7 интересных фактов об инъекционной косметологии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников