Жизненные мудрости и Бурак Озчивит: что говорил турецкий актёр

Недавно известный актёр из Турции Бурак Озчивит посетил Россию: для выступления в Crocus City Hall и на Всемирном фестивале молодежи, на котором он произнёс проникновенную речь. В ходе второго мероприятия деятель кино заявил, что для человека самое важное — это семья.
Pravda.Ru решила разобраться, какими ещё жизненными мудростями делился этот актёр.
Про самооценку
Бурак Озчивит заявлял, что каждому человеку надо верить в себя и свои силы.
"Главное понравиться самому себе, идти вперёд и быть уверенным, что ты крутой. Забыть, что и кто говорит у тебя за спиной. Ты — это ты, индивидуальность".
Про заботу о себе
Деятель кино считает, что уход за собой не означает наличие предметов роскоши в жизни.
"Чтобы хорошо выглядеть, не нужны дорогие машины, роскошные часы и экстравагантная одежда. Я считаю, что уход за собой намного важнее".
Про любовь
По мнению актёра, любовь — это то самое чувство, которое всех объединяет.
"Это первое чувство, которое позволяет нам достучаться до любого сердца. Поэтому коммуникация через сериалы важна: так мы можем донести общие ценности, объединить весь мир".
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