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Жизненные мудрости и Бурак Озчивит: что говорил турецкий актёр

Делимся жизненными мудростями от Бурака Озчивита

1:14
Кино

Недавно известный актёр из Турции Бурак Озчивит посетил Россию: для выступления в Crocus City Hall и на Всемирном фестивале молодежи, на котором он произнёс проникновенную речь. В ходе второго мероприятия деятель кино заявил, что для человека самое важное — это семья.

Делимся жизненными мудростями от Бурака Озчивита
Фото: Инстаграм Бурака Озчивита

Pravda.Ru решила разобраться, какими ещё жизненными мудростями делился этот актёр.

Про самооценку

Бурак Озчивит заявлял, что каждому человеку надо верить в себя и свои силы.

"Главное понравиться самому себе, идти вперёд и быть уверенным, что ты крутой. Забыть, что и кто говорит у тебя за спиной. Ты — это ты, индивидуальность".

Про заботу о себе

Деятель кино считает, что уход за собой не означает наличие предметов роскоши в жизни.

"Чтобы хорошо выглядеть, не нужны дорогие машины, роскошные часы и экстравагантная одежда. Я считаю, что уход за собой намного важнее".

Про любовь

По мнению актёра, любовь — это то самое чувство, которое всех объединяет.

"Это первое чувство, которое позволяет нам достучаться до любого сердца. Поэтому коммуникация через сериалы важна: так мы можем донести общие ценности, объединить весь мир".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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