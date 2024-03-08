Три интересных фильма, которые можно посмотреть в Международный женский день

Интересные и занимательные: фильмы, которые можно посмотреть на 8 марта

1:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Вот и наступил Международный женский день! В этот чудесный праздник прекрасной половине человечества дарят подарки и делают различные комплименты, которые так приятно получать.

Фото: unsplash.com by Roman Kraft romankraft is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В честь наступившего торжества, предлагаем вашему вниманию три увлекательных фильма, которые можно посмотреть на 8 марта.

Остров иллюзий, 2022 год

Главная героиня Мэдисон зарабатывает на жизнь с помощью социальных сетей. Как-то раз она решает поехать в Тайланд, чтобы насладиться красотами страны. Там у неё завязывается дружба с другой девушкой, близкой ей по духу. Вместе они отправляются исследовать живописные места Тайланда, однако впоследствии выясняется, что новая знакомая совсем не та, за которую себя выдаёт.

Кислород, 2021 год

Главная героиня просыпается в очень странном месте, похожем на криогенную камеру. Кроме того, девушка ничего не помнит из своей жизни, даже собственного имени. Ей предстоит выяснить кем она является и как там очутилась. Но главное — остаться в живых. И успеть спастись до того, как в её камере закончится кислород.

Зависнуть в Палм-Спрингс, 2020 год

Сара, главная героиня, приезжает в маленький курортный город Палм-Спрингс. Проведя в нём один день, она просыпается и обнаруживает, что на календаре вновь 9 ноября, и все события начинают происходить заново. Девушка недоумевает, но вскоре понимает, что во всём виноват парень, с которым она познакомилась накануне. Оказывается, он тоже попал во временную петлю. Вдвоём им предстоит разорвать этот порочный круг.