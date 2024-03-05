Стало известно, когда фильм "Плохие парни — 4" с Уиллом Смитом появится в кинотеатрах

Голливудский актер Уилл Смит в своем блоге рассказал, что съемочный процесс фильма "Плохие парни 4" подошли к концу.
Он написал, что каждый раз его встреча с коллегой Мартином Лоуренсом превращается в волшебство.
"Увидимся 7 июня", — написал он в соцсетях.
В апреле прошлого года стало известно о съемках четвертой части комедийного боевика "Плохие парни". Главные роли в киноленте исполняют Уилл Смит в роли детектива Майка Лоури и Мартин Лоуренс в роли Маркуса Бернетта.
Известно также, что Уилл Смит сыграет роль в боевике "Сахарные бандиты" — его персонаж ветеран войны в Ираке по имени Нил Мейвен.
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