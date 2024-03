Стало известно, когда фильм "Плохие парни — 4" с Уиллом Смитом появится в кинотеатрах

Голливудский актер Уилл Смит в своем блоге рассказал, что съемочный процесс фильма "Плохие парни 4" подошли к концу.

Фото: youtube.com by канал Will Smith is licensed under public domain