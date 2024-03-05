Главная роль в знаменитом советском "Шерлоке холмсе" могла достаться другому актеру

Народный артист РСФСР Василий Ливанов в беседе с "АиФ" признался, что режиссер Игорь Масленников не хотел утверждать его на главную роль в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Окончательное решение постановщик принял только после ультиматумов, выдвинутых оператором "Ленфильма" Юрием Векслером. Тогда кинооператор заявил, что не будет снимать фильм, если в главной роли не будет Василия Ливанова.
По задумке Масленникова играть Шерлока Холмса должны были или Александр Кайдановский, или Сергей Юрский. Ливанов указал на вранье со стороны режиссера, который утверждает, что изначально рассматривал лишь его.
"Это потом Масленников писал, что всегда хотел, чтобы я играл. А вначале он был совсем не таким, поверьте!" — рассказал актер.
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