Василий Ливанов признался, что роль Шерлока Холмса могла достаться другому

Василий Ливанов мог не сыграть Шерлока Холмса

Василий Ливанов, известный советский и российский актёр, рассказал изданию "Аргументы и Факты", что режиссёр Игорь Масленников не желал отдавать ему главную роль в проекте "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 1979-1986-х годов.

Фото: Кадр из телесериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", kino-teatr.ru by Людин

Деятель кино сообщил, что Юрию Векслеру, оператору киностудии "Ленфильм", пришлось вмешаться в возникшую ситуацию.

"И потом, Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: "Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду". Вот и всё", — поделился актёр.

Он добавил, что если бы в телесериале не было Юрия Векслера, то проект бы не вышел на экраны.

Василий Ливанов также рассказал, кого именно Игорь Масленников видел в роли Шерлока Холмса.

"Кайдановского, моего приятеля. И Юрского, по-моему", — поделился деятель кино.

Накануне Pravda.Ru писала, что Василий Ливанов посоветовал Дарье Богдановой, правнучке Героя Советского Союза Валерия Чкалова, посетить психиатра.