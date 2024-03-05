Василий Ливанов признался, что роль Шерлока Холмса могла достаться другому

Василий Ливанов, известный советский и российский актёр, рассказал изданию "Аргументы и Факты", что режиссёр Игорь Масленников не желал отдавать ему главную роль в проекте "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 1979-1986-х годов.
Деятель кино сообщил, что Юрию Векслеру, оператору киностудии "Ленфильм", пришлось вмешаться в возникшую ситуацию.
"И потом, Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: "Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду". Вот и всё", — поделился актёр.
Он добавил, что если бы в телесериале не было Юрия Векслера, то проект бы не вышел на экраны.
Василий Ливанов также рассказал, кого именно Игорь Масленников видел в роли Шерлока Холмса.
"Кайдановского, моего приятеля. И Юрского, по-моему", — поделился деятель кино.
Накануне Pravda.Ru писала, что Василий Ливанов посоветовал Дарье Богдановой, правнучке Героя Советского Союза Валерия Чкалова, посетить психиатра.
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