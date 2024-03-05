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Злоумышленники украли у актрисы Евгении Павлин 1 миллион рублей, предъявив "липовые" счета

На 1 миллион рублей мошенники обманули актрису Евгению Павлин

0:59
Кино

Злоумышленники украли у актрисы Евгении Павлин миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На 1 миллион рублей мошенники обманули актрису Евгению Павлин
Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В 2021 году девушка основала собственный бренд одежды — "Planta Rosa". Один из её магазинов расположен на улице Малая Ордынка в Москве.

По словам Евгении Павлин, летом 2023 года её компании предъявили три счёта. Их совокупная сумма составляла один миллион рублей. Организация оплатила счета, но необходимые услуги так и не были предоставлены. Поэтому девушка решила написать заявление в полицию.

Евгения Павлин не только актриса, но ещё дизайнер и модель. Если говорить про неё, как о деятельнице кино, то она принимала участие в картинах "Путь самца" и "Русское краткое. Выпуск 1".

Также ранее Pravda.Ru сообщала, что мошенники украли у девочки из города Питкяранте 107 тысяч рублей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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