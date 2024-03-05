Злоумышленники украли у актрисы Евгении Павлин 1 миллион рублей, предъявив "липовые" счета

Злоумышленники украли у актрисы Евгении Павлин миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
В 2021 году девушка основала собственный бренд одежды — "Planta Rosa". Один из её магазинов расположен на улице Малая Ордынка в Москве.
По словам Евгении Павлин, летом 2023 года её компании предъявили три счёта. Их совокупная сумма составляла один миллион рублей. Организация оплатила счета, но необходимые услуги так и не были предоставлены. Поэтому девушка решила написать заявление в полицию.
Евгения Павлин не только актриса, но ещё дизайнер и модель. Если говорить про неё, как о деятельнице кино, то она принимала участие в картинах "Путь самца" и "Русское краткое. Выпуск 1".
Также ранее Pravda.Ru сообщала, что мошенники украли у девочки из города Питкяранте 107 тысяч рублей.
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