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Удивительная самоотверженность: на что шёл Кристиан Бейл ради ролей

Кристиан Бейл: на какие жертвы актёр шёл ради съёмок

1:57
Кино

Кристиан Бейл с лёгкостью меняет актёрские амплуа, перевоплощаясь из психопата в пророка или супергероя. Однако многим известна его маниакальная страсть к физическим трансформациям для ролей. Он скинул 54 килограмма, чтобы изобразить мучающегося бессонницей человека в "Машинисте", и в том же году набрал 45 килограммов, чтобы сыграть главную роль в "Бэтмене: Начало". По воспоминаниям Бейла, тогда его рацион пополнили мороженое и пицца.

Кристиан Бейл: на какие жертвы актёр шёл ради съёмок
Фото: ipernity.com by Siebbi is licensed under Attribution 3.0 Unported

Через год для роли голодающего военнопленного во Вьетнаме он похудел более чем на 20 килограммов и научился немецкому акценту. А вот для съёмок в "Афере по-американски" артисту пришлось распрощаться с атлетическим телосложением. Его героем был лысеющий владелец химчисток с лишним весом. Бейлу пришлось набрать 18 килограммов и научиться сутулиться. Но при этом у знаменитости развилась межпозвонковая грыжа.

В 2018 году вышел фильм "Власть" о Дике Чейни, бывшем министре обороны и вице-президенте США. Актёр изучал манеры и особенно речи Чейни. Он менялся и физически — набрал почти 20 кг, выполнял специальные упражнения, чтобы сделать шею толще, а еще сбрил волосы и высветлил брови. Фильм принёс знаменитости второй "Золотой глобус", а еще он понял, что больше не хочет радикально менять свою внешность, так как заработал большие проблемы со здоровьем.

"Я так больше не могу. Реально не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо" — сказал артист.

Однако через год он нарушил своё обещание, снявшись в картине "Ford против Ferrari". Для роли он похудел на 30 килограммов. Бейл утверждает, что преображаться в разноплановых героев ему помогает характер. Кристиан легко увлекается идеями и героями. Это помогает ему "терять связь с реальностью" и полностью погружаться в образы.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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