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Решительные и рискованные: актёры, которые готовы на всё ради правдоподобности

Эти актёры готовы на всё ради правдоподобности в кино

2:01
Кино

Как известно, искусство требует жертв. Однако некоторые актёры в погоне за правдоподобностью на экране, способны на слишком решительные и порой рискованные действия. Pravda.Ru подготовила подборку из трёх деятелей кино, которые шокировали публику.

Эти актёры готовы на всё ради правдоподобности в кино
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хоакин Феникс, "Джокер"

Хоакин Феникс исполнил в фильме роль главного героя — Джокера. Это персонаж, который в детстве пережил психологическую травму. Поэтому создателям проекта нужно было подчеркнуть давнюю боль главного героя. И сделать это они решили за счёт его излишней худобы.

Хоакину Фениксу пришлось потреблять лишь по 300 калорий в день, чтобы достичь желаемого результата. Для него это было что ни на есть настоящим испытанием. В итоге он достиг цели и похудел на 24 килограмма. Но у актёра появились проблемы со здоровьем.

Так, он говорил, что у него начались трудности с концентрацией внимания, а также его преследовала постоянная усталость.

Николас Кейдж, "Поцелуй вампира"

Многие люди боятся одного лишь вида насекомых, не говоря о том, чтобы их есть. Но Никалосу Кейджу как раз пришлось проглотить двух из них во время съёмок фильма "Поцелуй вампира". И всё ради правдоподобности.

В одной из сцен он съел… двух настоящих живых тараканов! Однако это действие оставило след на его психике.

"Я больше никогда этого не сделаю. И жалею о том, что вообще сделал", — признавался актёр сайту Yahoo.

Холли Берри, "Лихорадка джунглей"

Для девушки красота и опрятность — превыше всего. Однако Холли Берри решила по-настоящему вжиться в роль дамы, которая зависит от наркотических средств.

Для этого актриса целых восемь недель воздерживалась от душа. Позже она говорила, что "мыла определённые части тела", но ванну действительно не принимала два месяца.

Примечательно, что Холли Берри была моделью. Поэтому легко представить, какие сложности и неудобства она испытала ради правдоподобности в кино.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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