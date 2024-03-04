Ларису Лужину поздравил Михаил Мишустин с 85-летием. Он пожелал ей здоровья, благополучия и вдохновения

Михаил Мишустин, премьер-министр нашей страны, поздравил народную артистку РСФСР Ларису Лужину с её днём рождения. Ей исполнилось 85 лет. Соответствующую информацию опубликовали в ТАСС.
Премьер-министр отметил большие актёрские навыки Ларисы Лужиной, а также её личностные качества.
"Вы — актриса яркого дарования, воплощение женственности и очарования. Талант, мастерство перевоплощения, умение быть естественной и неповторимой в драме и комедии, в кадре и на театральной сцене принесли вам признание профессионалов и миллионов людей", — сказано на сайте Правительства России.
В завершении Михаил Мишустин пожелал актрисе здоровья, вдохновения и общего благополучия.
Сегодня Pradva.Ru писала о том, что Лариса Лужина дала интервью изданию "Аргументы и Факты". В ходе него, она рассказала об опасном съёмочном процессе фильма "Вертикаль", в котором лично принимала участие.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.