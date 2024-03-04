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Ларису Лужину поздравил Михаил Мишустин с 85-летием. Он пожелал ей здоровья, благополучия и вдохновения

Мишустин поздравил Ларису Лужину с днём рождения

1:01
Кино

Михаил Мишустин, премьер-министр нашей страны, поздравил народную артистку РСФСР Ларису Лужину с её днём рождения. Ей исполнилось 85 лет. Соответствующую информацию опубликовали в ТАСС. 

Мишустин поздравил Ларису Лужину с днём рождения
Фото: ТГ-канал правительства РФ

Премьер-министр отметил большие актёрские навыки Ларисы Лужиной, а также её личностные качества.

"Вы — актриса яркого дарования, воплощение женственности и очарования. Талант, мастерство перевоплощения, умение быть естественной и неповторимой в драме и комедии, в кадре и на театральной сцене принесли вам признание профессионалов и миллионов людей", — сказано на сайте Правительства России.

В завершении Михаил Мишустин пожелал актрисе здоровья, вдохновения и общего благополучия.

Сегодня Pradva.Ru писала о том, что Лариса Лужина дала интервью изданию "Аргументы и Факты". В ходе него, она рассказала об опасном съёмочном процессе фильма "Вертикаль", в котором лично принимала участие.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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