"Что-то не так с Мишей Дятловым и ватманом": киноляп с героем Куравлёва в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

Внимание на цветы: Найден киноляп в "Самой обаятельной и привлекательной"

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Многие любят фильм Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная", где милая женщина использует научный метод, чтобы отыскать мужчину своей мечты. В картине знаменитый актёр Леонид Куравлёв сыграл женатого ловеласа, уверенного в своей мужской притягательности. Персонаж не сомневается, что в него влюблена главная героиня Надя Клюева.

Фото: youtube.com by Киноконцерн «Мосфильм» is licensed under public domain

Журналисты РБК Life обнаружили киноляп в этой популярной советской картине, на который обращают внимание далеко не все. В финале фильма Миша Дятлов дарит Клюевой гвоздики, предварительно положив их в рулон ватмана бутонами к правой руке. Затем он подходит к рабочему месту главной героини и вытряхивает букет на стол. Но гвоздики вываливаются стеблями вперёд, а не бутонами.

Скорее всего причина заключается в нескольких дублях в ходе съемок этой сцены. При монтаже эта деталь ускользнула от создателей фильма.