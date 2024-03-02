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Фёдор Бондарчук рассказал о планах на фильм "Лёд"

Бондарчук высказался о продолжении фильма "Лёд": есть планы трансформировать проект

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Кино

Третья часть фильма "Лёд" оказалась такой же популярной, как и две первые. Однако четвёртой части картины "Лёд" не будет, но проект ожидает трансформация. Об этом сообщил режиссёр Фёдор Бондарчук в ходе творческой встречи на выставке "Россия", передаёт РИА Новости.

Бондарчук высказался о продолжении фильма "Лёд": есть планы трансформировать проект
Фото: duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0 International

"Есть планы пока в этой вселенной немного трансформировать проект", — сказал он.

"Лёд 3" стартовал в прокате 14 февраля и заработал уже более 1,4 млрд рублей. Новый фильм является финалом истории хоккеиста Саши Горина в исполнении Александра Петрова. Первая часть картины вышла в прокат в 2017 году. Её снял Олег Трофим. Вторую часть в 2020 году создал режиссер Жора Крыжовников.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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