Фёдор Бондарчук рассказал о планах на фильм "Лёд"

Бондарчук высказался о продолжении фильма "Лёд": есть планы трансформировать проект

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Третья часть фильма "Лёд" оказалась такой же популярной, как и две первые. Однако четвёртой части картины "Лёд" не будет, но проект ожидает трансформация. Об этом сообщил режиссёр Фёдор Бондарчук в ходе творческой встречи на выставке "Россия", передаёт РИА Новости.

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"Есть планы пока в этой вселенной немного трансформировать проект", — сказал он.

"Лёд 3" стартовал в прокате 14 февраля и заработал уже более 1,4 млрд рублей. Новый фильм является финалом истории хоккеиста Саши Горина в исполнении Александра Петрова. Первая часть картины вышла в прокат в 2017 году. Её снял Олег Трофим. Вторую часть в 2020 году создал режиссер Жора Крыжовников.