В онлайн-кинотеатре Premier 11 марта выйдет сериал о чёрном золоте — "Нефть"

Богатство России: Premier покажет документальный сериал "Нефть"

На официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра Premier опубликовали трейлер документального сериала "Нефть".

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Премьера картины режиссёра Бориса Никлависа состоится на упомянутой платформе 11 марта. В сериале расскажут историю нефти, ценного для нашей планеты ресурса. При этом в проекте будет поднята тема борьбы разных стран за чёрное золото и значение России в глобальном энергетическом противостоянии.

"С XX века нефть является одним из самых ценных ресурсов для всего человечества. Для России чёрное золото стало особенно важным ресурсом, который позволил стране окрепнуть и развиваться", — сказано в описании к трейлеру.

Ранее Pravda.Ru писала, что в онлайн-кинотеатре Premier вышел сериал Евгения Шелякина "Красный 5" об агенте спецслужб.