Друзья навеки: актёры из России, которые дружат со студенческих лет

Крепкая дружба между некоторыми отечественными знаменитостями зародилась ещё в годы студенчества и длится по сей день. Они часто заняты в одних творческих проектах, передаёт портал "Звёздный Уголок".
Александр Петров и Александр Паль познакомились в театральном институте. Они были не только коллегами, но и соседями в общежитии. Артисты до сих пор поддерживают дружеские отношения, с улыбкой вспоминая молодые годы.
Константин Хабенский и Михаил Пореченков знакомы больше тридцати лет. Но неразлучными друзьями они стали ещё в театральном институте. Они до сих пор играют на одной сцене и снимаются вместе в кино. У них на счету 18 совместных кинокартин. А супруга Михаила стала крёстной мамой для сына Константина.
Судьбы Марии Порошиной и Натальи Антоновой во многом схожи. Поэтому они и стали подругами. Они ещё студентками стали мамами. У обеих первый брак оказался неудачным. Их дружбе более двадцати лет.
Евгений Миронов и Владимир Машков, когда были начинающими актёрами, делили одну комнату в общежитии. После окончания обучения, они вместе делали первые шаги в актёрской карьере. Сейчас они участвуют в совместных проектах и тепло отзываются друг о друге.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.