Друзья навеки: актёры из России, которые дружат со студенческих лет

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Российские актёры, которые дружат с юных лет

1:18
Кино

Крепкая дружба между некоторыми отечественными знаменитостями зародилась ещё в годы студенчества и длится по сей день. Они часто заняты в одних творческих проектах, передаёт портал "Звёздный Уголок".

Российские актёры, которые дружат с юных лет
Фото: vk.com by Константин Хабенский и Михаил Пореченков ( СПбГАТИ ) is licensed under public domain

Александр Петров и Александр Паль познакомились в театральном институте. Они были не только коллегами, но и соседями в общежитии. Артисты до сих пор поддерживают дружеские отношения, с улыбкой вспоминая молодые годы.

Константин Хабенский и Михаил Пореченков знакомы больше тридцати лет. Но неразлучными друзьями они стали ещё в театральном институте. Они до сих пор играют на одной сцене и снимаются вместе в кино. У них на счету 18 совместных кинокартин. А супруга Михаила стала крёстной мамой для сына Константина.

Судьбы Марии Порошиной и Натальи Антоновой во многом схожи. Поэтому они и стали подругами. Они ещё студентками стали мамами. У обеих первый брак оказался неудачным. Их дружбе более двадцати лет.

Евгений Миронов и Владимир Машков, когда были начинающими актёрами, делили одну комнату в общежитии. После окончания обучения, они вместе делали первые шаги в актёрской карьере. Сейчас они участвуют в совместных проектах и тепло отзываются друг о друге.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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