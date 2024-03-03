Друзья навеки: актёры из России, которые дружат со студенческих лет

Российские актёры, которые дружат с юных лет

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Крепкая дружба между некоторыми отечественными знаменитостями зародилась ещё в годы студенчества и длится по сей день. Они часто заняты в одних творческих проектах, передаёт портал "Звёздный Уголок".

Фото: vk.com by Константин Хабенский и Михаил Пореченков ( СПбГАТИ ) is licensed under public domain

Александр Петров и Александр Паль познакомились в театральном институте. Они были не только коллегами, но и соседями в общежитии. Артисты до сих пор поддерживают дружеские отношения, с улыбкой вспоминая молодые годы.

Константин Хабенский и Михаил Пореченков знакомы больше тридцати лет. Но неразлучными друзьями они стали ещё в театральном институте. Они до сих пор играют на одной сцене и снимаются вместе в кино. У них на счету 18 совместных кинокартин. А супруга Михаила стала крёстной мамой для сына Константина.

Судьбы Марии Порошиной и Натальи Антоновой во многом схожи. Поэтому они и стали подругами. Они ещё студентками стали мамами. У обеих первый брак оказался неудачным. Их дружбе более двадцати лет.

Евгений Миронов и Владимир Машков, когда были начинающими актёрами, делили одну комнату в общежитии. После окончания обучения, они вместе делали первые шаги в актёрской карьере. Сейчас они участвуют в совместных проектах и тепло отзываются друг о друге.