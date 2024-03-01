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Онлайн-кинотеатр Kion выложил трейлер кинокартины "Я — медведь". В фильме принял участие Никита Кологривый

Kion опубликовал трейлер фильма "Я — медведь" с Никитой Кологривым

0:54
Кино

Онлайн-кинотеатр Kion на официальном YouTube-канале опубликовал трейлер художественного фильма "Я — медведь".

Kion опубликовал трейлер фильма "Я — медведь" с Никитой Кологривым
Фото: nps.gov by Unknown author is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Режиссёром картины выступил Кирилл Кемниц. Ранее он работал над фильмом "Кентавр". В самом проекте "Я — медведь" можно увидеть актёров Никиту Кологривого из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", Ольгу Тумайкину и других деятелей кино.

По сюжету картины, родным Жени, главного героя, живётся непросто: его отцу пришлось покинуть любимый им хоккейный клуб "Тайга", а мать тянет всё семейство на себе. Сестра главного героя проходит через трудный подростковый возраст, а сам Женя не может завести друзей.

Но однажды мальчик подбирает на улице медвежонка и приносит к себе домой. Новый друг становится причиной очередных конфликтов в семье, однако в конечном итоге, он сплачивает домочадцев.

Я — медведь | Трейлер | KION
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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