Онлайн-кинотеатр Kion выложил трейлер кинокартины "Я — медведь". В фильме принял участие Никита Кологривый

Онлайн-кинотеатр Kion на официальном YouTube-канале опубликовал трейлер художественного фильма "Я — медведь".
Режиссёром картины выступил Кирилл Кемниц. Ранее он работал над фильмом "Кентавр". В самом проекте "Я — медведь" можно увидеть актёров Никиту Кологривого из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", Ольгу Тумайкину и других деятелей кино.
По сюжету картины, родным Жени, главного героя, живётся непросто: его отцу пришлось покинуть любимый им хоккейный клуб "Тайга", а мать тянет всё семейство на себе. Сестра главного героя проходит через трудный подростковый возраст, а сам Женя не может завести друзей.
Но однажды мальчик подбирает на улице медвежонка и приносит к себе домой. Новый друг становится причиной очередных конфликтов в семье, однако в конечном итоге, он сплачивает домочадцев.
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