Людмила, жена актёра Игоря Капатова, назвала причину, из-за которой деятель кино ушёл из жизни

Супруга Игоря Капатова, голоса Мишутки, раскрыла причину смерти актёра

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Названа причина смерти Игоря Капатова, актёра, который озвучивал Мишутку в популярной среди детей передаче "Спокойной ночи, малыши!". Об этом сообщила информационному агентству "Регнум" жена деятеля кино — Людмила.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она рассказала, что у её мужа была болезнь, связанная с сердечно-сосудистой системой. По словам супруги, осложнения после шунтирования стали причиной смерти Игоря Капатова.

"Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить", — рассказала жена актёра.

Она также сообщила, что в настоящий момент занимается организацией предстоящих похорон.

Сегодня Pravda.Ru писала о том, что Игорь Капатов скончался на 71-м году жизни.