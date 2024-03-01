Людмила, жена актёра Игоря Капатова, назвала причину, из-за которой деятель кино ушёл из жизни

Названа причина смерти Игоря Капатова, актёра, который озвучивал Мишутку в популярной среди детей передаче "Спокойной ночи, малыши!". Об этом сообщила информационному агентству "Регнум" жена деятеля кино — Людмила.
Она рассказала, что у её мужа была болезнь, связанная с сердечно-сосудистой системой. По словам супруги, осложнения после шунтирования стали причиной смерти Игоря Капатова.
"Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить", — рассказала жена актёра.
Она также сообщила, что в настоящий момент занимается организацией предстоящих похорон.
Сегодня Pravda.Ru писала о том, что Игорь Капатов скончался на 71-м году жизни.
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