Актёр Хайден Кристенсен из фильма "Звёздные войны" сообщил о том, на какие действия ему пришлось пойти во время съёмок

Актёр Хайден Кристенсен рассказал, как однажды накричал на ребёнка во время съёмок

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Канадский актёр Хайден Кристенсен поделился случаем из своей карьеры. О нём он сообщил изданию Empire.

Фото: flickr.com by William Tung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам деятеля кино, во время съёмок одной из сцен фильма "Звёздные войны", у команды появились сложности с актёром-ребёнком. Он никак не мог выдать на камеру необходимую реакцию страха. Поэтому Хайден Кристенсен решил накричать на него. Кроме того, он стал рычать. Благодаря действиям актёра команде удалось добиться живой эмоции от мальчика.

При этом Хайден Кристенсен отметил, что по прошествии нескольких лет он извинился перед уже повзрослевшим деятелем кино.

Напомним, что "Звёздные войны" — одна из самых успешных медиафраншиз современности, первый фильм которой вышел почти 50 лет назад — в 1977 году.