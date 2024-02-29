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Российская спортсменка Ирина Алексеева рассказала о своих впечатлениях от сериала "Слово пацана"

Она проживала некоторые моменты сама: Ирина Алексеева высказалась о "Слове пацана"

Кино

Ирина Алексеева, российская спортсменка, заявила порталу Metaratings, что она проживала некоторые события, которые были показаны в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Она проживала некоторые моменты сама: Ирина Алексеева высказалась о "Слове пацана"
Фото: Кадр из сериала "Слово пацана"

Спортсменка сообщила, что в ленте очень хорошо передали суть событий, которые происходили в Казани в то время. Она призналась, что когда была подростком, в её жизни присутствовали некоторые моменты из сериала.

"Мне тронуло душу, когда я увидела в сериале то, что прожила сама. Мне очень понравился сериал, мне понравились и актёры. Молодые, новые, харизматичные, незаезженные", — сообщила Ирина Алексеева.

Она также добавила, что её зацепила и атмосфера проекта, которая была "удивительно чётко передана".

Напомним, что Ирина Алексеева является призёром чемпионата РФ по дзюдо, Универсиады 2013 года по самбо и чемпионкой мира по этому виду спорта, а также победительницей многих других соревнований.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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