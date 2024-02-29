Александр Зацепин выразил своё мнение насчёт ремейка фильма "Бриллиантовая рука". Он назвал его "кощунством"

Александр Зацепин, композитор комедии "Бриллиантовая рука" и народный артист нашей страны, узнал о предстоящем ремейке фильма. Свои мысли на этот счёт он высказал изданию absatz.media.
Композитор сообщил, что не поддерживает создание ремейка.
"Пародировать наших старых талантливых актёров — это кощунство какое-то! Как можно заменить, допустим, Никулина? Никто это смотреть не будет!", — сказал Александр Зацепин.
Он добавил, что его знакомые тоже не любят смотреть переснятые фильмы. По его словам, они "сразу выключали телевизор", когда по нему показывали какой-либо ремейк.
Композитор дал совет авторам пародий на классическое кино: снимать оригинальные фильмы или показывать прошлые, но с другой позиции.
Накануне Pravda.Ru писала, что кинокритик Александр Шпагин отказывается верить в успех будущего ремейка.
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