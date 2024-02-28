Актёр сериала "Слово пацана" Лев Зулькарнаев рассказал о своей алкогольной зависимости

Актёр сериала "Слово пацана" сообщил о своей зависимости от алкоголя

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Актёр Лев Зулькарнаев, который сыграл персонажа Зиму в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" заявил в YouTube-шоу "Вписка", что у него имеется зависимость от спиртных напитков.

Фото: Кадр из сериала "Слово пацана"

Он признался, что в прошлом употреблял много алкогольной продукции за раз.

"Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришёл сильно пьяным и меня вывели из состава, заменили", - рассказал в шоу Лев Зулькарнаев.

При этом актёр уточнил, что сильно пил, поскольку переживал расставание с любимой. В настоящее время он употребляет спиртное максимум два раза в неделю. Полностью исключить алкоголь из своей жизни деятель кино пока не может, так как, по его словам, он устаёт.

Несколько дней назад Pravda.Ru сообщала о том, что актёр Ярослав Могильников из сериала "Слово пацана" перестал посещать школу.