Актёр сериала "Слово пацана" Лев Зулькарнаев рассказал о своей алкогольной зависимости

Актёр Лев Зулькарнаев, который сыграл персонажа Зиму в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" заявил в YouTube-шоу "Вписка", что у него имеется зависимость от спиртных напитков.
Он признался, что в прошлом употреблял много алкогольной продукции за раз.
"Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришёл сильно пьяным и меня вывели из состава, заменили", - рассказал в шоу Лев Зулькарнаев.
При этом актёр уточнил, что сильно пил, поскольку переживал расставание с любимой. В настоящее время он употребляет спиртное максимум два раза в неделю. Полностью исключить алкоголь из своей жизни деятель кино пока не может, так как, по его словам, он устаёт.
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