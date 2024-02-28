В онлайн-кинотеатре Kion показали трейлер художественного фильма "Стальная хватка" об известной семье американских рестлеров

Kion опубликовал трейлер фильма "Стальная хватка" об известной семье рестлеров

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Онлайн-кинотеатр Kion выложил на YouTube трейлер художественного фильма "Стальная хватка". Режиссёром кинокартины выступил Шон Дуркин.

"Стальная хватка" — биографический фильм. Его сюжет основан на истории жизни американского рестлера Кевина фон Эриха и его родных. В проекте снялись актёры Зак Эфрон в главной роли, Джереми Аллен Уайт, Лили Джеймс и другие деятели кино.

В фильме расскажут историю о трагической и незавидной судьбе семьи известных рестлеров от лица Кевина фон Эриха, главного героя картины.

Накануне Pravda.Ru писала, что в Kion 1 марта начнётся показ сериала "Чёрное солнце".