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Netflix:  "Аватар: Легенда об Аанге" собрал на площадке более 21,2 миллионов просмотров за четыре дня

Сериал "Аватар: Легенда об Аанге" на Netflix показал на старте лучшие результаты, чем "Ван Пис"

Кино

Сериал "Аватар: Легенда об Аанге" от Netflix показал отличные результаты. Согласно данным от платформы за четыре дня он собрал более 21,2 млн просмотров. Это даже превышает показатели "Ван Пис", который за тот же период показал 18,5 млн. Фанаты, похоже, очень ожидали этой премьеры.

Сериал "Аватар: Легенда об Аанге" на Netflix показал на старте лучшие результаты, чем "Ван Пис"
Фото: https://unsplash.com/photos/AWOl7qqsffM

Сериал рассказывает историю 12-летнего Аанга, который обладает властью над четырьмя стихиями. Он решает противостоять главному злодею, который развязал столетнюю войну, и должен овладеть всеми стихиями, чтобы быть наравне с ним.

За создание шоу отвечали Дэниэл Дэ Ким, Кен Люн, Пол Ли, Альберт Ким и другие. Сериал был сдержанно встречен критиками, но получил высокие оценки от зрителей. На сайте IMDB рейтинг сериала составляет 7,5/10 на базе 23 тыс. рецензий. Большинство пользователей высказались положительно о визуальных эффектах и адаптации персонажей, но при этом отметили отступления от оригинального анимэ и недостатки в диалогах и сюжетной линии.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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