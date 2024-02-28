Телеканал ТНТ создаст фильм по мотивам кинокартины Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука"

ТНТ снимет ремейк на комедию "Бриллиантовая рука"

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ТНТ создаст фильм по мотивам комедии "Бриллиантовая рука" режиссёра Леонида Гайдая. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на директора телеканала Тину Канделаки.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Фильм должен выйти в Новый год — 31 декабря 2024-го года. Над его производством работает команда из двух прошлых новогодних проектов ТНТ: "Иван Васильевич меняет всё!" и "Самоирония Судьбы".

"Мы находимся на стадии разработки сценария, с некоторыми актёрами уже идут переговоры. Будет смешно", — уточнила Тина Канделаки.

Она также добавила, что в настоящее время проводится кастинг. После его завершения будут сообщены имена актёров, которые исполнят главные роли в проекте.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что актриса Виктория Островская, которая принимала участие в комедии "Бриллиантовая рука", скончалась. Ей было 85 лет.