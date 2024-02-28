ТНТ создаст фильм по мотивам комедии "Бриллиантовая рука" режиссёра Леонида Гайдая. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на директора телеканала Тину Канделаки.
Фильм должен выйти в Новый год — 31 декабря 2024-го года. Над его производством работает команда из двух прошлых новогодних проектов ТНТ: "Иван Васильевич меняет всё!" и "Самоирония Судьбы".
"Мы находимся на стадии разработки сценария, с некоторыми актёрами уже идут переговоры. Будет смешно", — уточнила Тина Канделаки.
Она также добавила, что в настоящее время проводится кастинг. После его завершения будут сообщены имена актёров, которые исполнят главные роли в проекте.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что актриса Виктория Островская, которая принимала участие в комедии "Бриллиантовая рука", скончалась. Ей было 85 лет.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.