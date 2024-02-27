Стартовали съёмки супергеройского фильма "Громовержцы" от компании Marvel

Съёмочный процесс предстоящего супергеройского фильма "Громовержцы" уже начался, сообщило издание Entertainment Tonight.
Премьера картины режиссёра Джейка Шрейера от компании Marvel Studios должна состояться в мае 2025 года. В фильме примет участие Флоренс Пью, которая исполнит роль Елены Беловой — одной из главных персонажей, и другие деятели кино. Также СМИ сообщают, что кинокартина основана на серии одноимённых комиксов.
В этом фильме покажут объединение антигероев, которые соберутся вместе для того, чтобы победить злые силы. Только от их действий зависит судьба нашего мира.
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