Стартовали съёмки супергеройского фильма "Громовержцы" от компании Marvel

Начались съёмки фильма "Громовержцы" от компании Marvel

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Съёмочный процесс предстоящего супергеройского фильма "Громовержцы" уже начался, сообщило издание Entertainment Tonight.

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера картины режиссёра Джейка Шрейера от компании Marvel Studios должна состояться в мае 2025 года. В фильме примет участие Флоренс Пью, которая исполнит роль Елены Беловой — одной из главных персонажей, и другие деятели кино. Также СМИ сообщают, что кинокартина основана на серии одноимённых комиксов.

В этом фильме покажут объединение антигероев, которые соберутся вместе для того, чтобы победить злые силы. Только от их действий зависит судьба нашего мира.