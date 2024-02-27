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Стартовали съёмки супергеройского фильма "Громовержцы" от компании Marvel

Начались съёмки фильма "Громовержцы" от компании Marvel

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Кино

Съёмочный процесс предстоящего супергеройского фильма "Громовержцы" уже начался, сообщило издание Entertainment Tonight.

Начались съёмки фильма "Громовержцы" от компании Marvel
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера картины режиссёра Джейка Шрейера от компании Marvel Studios должна состояться в мае 2025 года. В фильме примет участие Флоренс Пью, которая исполнит роль Елены Беловой — одной из главных персонажей, и другие деятели кино. Также СМИ сообщают, что кинокартина основана на серии одноимённых комиксов.

В этом фильме покажут объединение антигероев, которые соберутся вместе для того, чтобы победить злые силы. Только от их действий зависит судьба нашего мира.

 

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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