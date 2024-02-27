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Фильм "Мальвина" с Анастасией Ивлеевой не покажут 28 марта

Выход фильма с участием Ивлеевой не состоится в назначенную дату

1:00
Кино

Фильм "Мальвина", в котором снималась видеоблогер Анастасия Ивлеева, не покажут на экранах 28 марта. Об этом написали в Telegram-канале "Кинопоиск | Индустрия" со ссылкой на компанию "Атмосфера кино".

Выход фильма с участием Ивлеевой не состоится в назначенную дату
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Общественность узнала о том, что Анастасия Ивлеева примет участие в кинокартине режиссёра Дарьи Чаруши в июле 2023 года. Помимо неё в фильме также играет Никита Ефремов, сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, и многие другие актёры.

Создатели проекта описывают свою работу, как комедию с запоминающимися героями и нестандартными поворотами.

Напомним, что в центре сюжета фильма находится Вася — девушка, которая в раннем возрасте была талантливой, но к 30 годам потеряла веру в свои силы. К ней на выручку приходит её воображаемая подруга. Она помогает героине справиться с переживаниями и преодолеть трудности. В итоге Вася осознаёт, что в жизни нужно быть преданной своим мечтам.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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