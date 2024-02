Актер Василий Ливанов: у меня была высшая ставка в кино

Народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал о том, сколько ему платили за съемки в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

