Актер Василий Ливанов: у меня была высшая ставка в кино

Сумму своего гонорара за роль Шерлока Холмса раскрыл Ливанов

Народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал о том, сколько ему платили за съемки в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Фото: kremlin.ru by Василий Ливанов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Кинокартину режиссера Игоря Масленникова сняли по серии детективов автора Артура Конан Дойла. Ее снимали в 1979–1986 годах.

"Я получал порядка 500-700 рублей за съемочный день. Какая у меня была ставка в кино? Высшая! К тому времени, когда я снимался в "Холмсе", у меня уже давно была высшая ставка", — приводит aif. ru слова артиста.

Василий Ливанов, также вспомнил фразу "художник должен быть голодным", с которой он абсолютно не согласен.