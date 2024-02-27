Актер Василий Ливанов: у меня была высшая ставка в кино

Народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал о том, сколько ему платили за съемки в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Кинокартину режиссера Игоря Масленникова сняли по серии детективов автора Артура Конан Дойла. Ее снимали в 1979–1986 годах.
"Я получал порядка 500-700 рублей за съемочный день. Какая у меня была ставка в кино? Высшая! К тому времени, когда я снимался в "Холмсе", у меня уже давно была высшая ставка", — приводит aif. ru слова артиста.
Василий Ливанов, также вспомнил фразу "художник должен быть голодным", с которой он абсолютно не согласен.
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