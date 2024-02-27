На YouTube-канале Warner Bros. появился трейлер исторического фильма "Горизонт. Американская сага"

Warner Bros. опубликовала трейлер нового фильма "Горизонт: Американская сага"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Warner Bros. выложила на своём YouTube-канале трейлер предстоящего исторического фильма "Горизонт: Американская сага".

Фото: flickr.com by Emilio del Prado is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кинокартина будет показана в двух частях. Предположительно, премьера первой состоится в России 27 июня, а второй — 15 августа. Кевин Костнер является режиссёром фильмов. Он также исполнил и главную роль. В кинокартине помимо него снялись Сэм Уортингтон, который ранее играл в фильме "Аватар", Майкл Рукер, Сиенна Миллер и другие актёры.

В ленте покажут историю о последствиях Гражданской войны в США второй половины XIX века, а также о расширении страны по направлению Дикого Запада. При этом большое внимание уделяется столкновению индейцев, коренных жителей, с правительством.