Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала запрет сериала "Алиса не может ждать". Главную роль в нём исполнила актриса Анна Михалкова

Елена Драпеко согласилась с запретом сериала "Алиса не может ждать"

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и заслуженная артистка России Елена Драпеко высказалась относительно запрета сериала "Алиса не может ждать", главную роль в котором исполнила актриса Анна Михалкова. Об этом депутат рассказала изданию NEWS.ru.

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Сообщается, что она полностью согласилась с удалением сериала с популярных видеосервисов.

"Дело не в цензуре, так как сериал вышел несколько лет назад. Эксперты посмотрели, изучили картину и дали свою оценку. В данном случае Роскомнадзор имеет такое право", — заявила Елена Драпеко.

При этом она добавила, что, по её мнению, в настоящее время в российском кино творится "бардак" и его необходимо устранять.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Роскомнадзор 22 февраля потребовал удалить сериал "Алиса не может ждать" с видеосервисов по причине неоднократных нарушений.