В Подмосковье приступили к съёмкам четвёртого сезона "Патриота", комедийного сериала

ТНТ и компания Good Story Media начали снимать в Подмосковье четвёртый сезон популярного сериала "Патриот". Об этом сообщил портал kino-teatr.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Режиссёром комедийной картины станет Николай Бурлак, как и в предыдущих сезонах. Среди актёрского состава можно будет увидеть Антона Жижина в главной роли, Алексея Базанова, Анастасию Талызину и других. Основным местом съёмочного процесса снова станет продуктовый магазин "Мечта".
По сюжету сериала, Саня Кучин старается сделать окружающий мир лучше и исправить людей, которые ведут себя неподобающим образом. В предстоящем сезоне главный герой будет пытаться выяснить, кто именно является отцом ребёнка девушки Кати: он или его знакомый полицейский. При этом Саня будет строить романтические отношения с Леной, готовиться к сдаче дипломной работы, и, конечно же, наставлять окружающих людей на истинный путь.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.