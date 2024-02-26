В Подмосковье приступили к съёмкам четвёртого сезона "Патриота", комедийного сериала

В Подмосковье начали снимать продолжение популярного сериала "Патриот"

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ТНТ и компания Good Story Media начали снимать в Подмосковье четвёртый сезон популярного сериала "Патриот". Об этом сообщил портал kino-teatr.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Режиссёром комедийной картины станет Николай Бурлак, как и в предыдущих сезонах. Среди актёрского состава можно будет увидеть Антона Жижина в главной роли, Алексея Базанова, Анастасию Талызину и других. Основным местом съёмочного процесса снова станет продуктовый магазин "Мечта".

По сюжету сериала, Саня Кучин старается сделать окружающий мир лучше и исправить людей, которые ведут себя неподобающим образом. В предстоящем сезоне главный герой будет пытаться выяснить, кто именно является отцом ребёнка девушки Кати: он или его знакомый полицейский. При этом Саня будет строить романтические отношения с Леной, готовиться к сдаче дипломной работы, и, конечно же, наставлять окружающих людей на истинный путь.