Звезда фильма "Терминатор" Майкл Бин из-за алкоголького запоя сорвал съемки кинокартины Балабанова в Норильске

Американский актер Майкл Бин сорвал съемки фильма Алексея Балабанова из-за запоя в Норильске

Съемки фильма "Американец" Алексея Балабанова сорваны из-за запоя актера Майкла Бина, который сыграл в "Терминаторе".

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Съемки начались в городе Норильске. Режиссер, который помог Балабанову найти актера на главную роль в фильме среди звезд Голливуда, Тобин Обер рассказал "Комсомольской правде", что Бин стал злоупотреблять алкоголем в первый же день после приезда в северный российский город. В отеле после заселения Бин тут же опустошил мини-бар. На этом звезда Голливуда не остановился, работая над проектом, он продолжил пить.

"В этом ужасная и одновременно красивая ирония этих съемок. Майкл не выдержал реальности в русской глубинке и скатился до уровня бомжа. Сценарий Балабанова стал пророческим, можно сказать", — говорит Обер.

По его словам, Майкл Бин уже был у врача, где говорил шепотом "Мне очень плохо. Я всего боюсь и на грани нервного срыва". В итоге актера отвезли в клинику на капельницы, съемки "Американца" отменили.

Алексей Балабанов задумал снять фильм еще в 2003 году. По сюжету была история американца, купившего акции крупной норильской компании. Когда же он приехал в заполярный город, познакомился с местными криминальными авторитетами. Потом из-за проблем, главный герой опустился на дно и спился.