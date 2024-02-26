Фильм "Мастер и Маргарита" в несколько раз обогнал свой бюджет по сборам в кинопрокате

Фильм "Мастер и Маргарита" продолжает бить рекорды по кассовым сборам

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Фильм режиссёра Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" превзошёл свой бюджет по кассовым сборам, согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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Так, кинокартина в своём прокате собрала почти 2 миллиарда рублей, в то время как бюджет фильма составлял 1,2 миллиарда рублей соответственно. Отметку в 1 миллиард "Мастер и Маргарита" достиг 6 февраля.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что новый фильм Михаила Локшина бьёт рекорды по сборам в кинопрокате. Причём картина обходилась без активной поддержки со стороны федеральных каналов. Зрители узнавали о ней только благодаря трейлерам, которые показывали в кинотеатрах.