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Легенде французского кино Жерару Депардье предъявили обвинение в домогательствах во время съёмок фильма "Зелёные ставни"

В парижскую прокуратуру подали жалобу на актёра Жерара Депардье за домогательства

0:46
Кино

В прокуратуру Парижа подали жалобу на французского актёра Жерара Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съёмок фильма "Зелёные ставни". Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката заявительницы — Карин Дюрье-Дибольт.

В парижскую прокуратуру подали жалобу на актёра Жерара Депардье за домогательства
Фото: ipernity.com by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Уточняется, что заявление подала художник-постановщик кинокартины. Женщина обвиняет актёра в том, что во время съёмочного процесса он "грубо хватал ее" за различные части тела, а также "непристойно высказывался" насчёт неё.

Напомним, что это уже не первая жалоба против легенды французского кино — Жерара Депардье. Ранее его обвиняли в сексуальных домогательствах актрисы Элен Дарра, Шарлотта Арно, а также журналистка из Испании — Рут Баса.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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