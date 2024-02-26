Легенде французского кино Жерару Депардье предъявили обвинение в домогательствах во время съёмок фильма "Зелёные ставни"

В парижскую прокуратуру подали жалобу на актёра Жерара Депардье за домогательства

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В прокуратуру Парижа подали жалобу на французского актёра Жерара Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съёмок фильма "Зелёные ставни". Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката заявительницы — Карин Дюрье-Дибольт.

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Уточняется, что заявление подала художник-постановщик кинокартины. Женщина обвиняет актёра в том, что во время съёмочного процесса он "грубо хватал ее" за различные части тела, а также "непристойно высказывался" насчёт неё.

Напомним, что это уже не первая жалоба против легенды французского кино — Жерара Депардье. Ранее его обвиняли в сексуальных домогательствах актрисы Элен Дарра, Шарлотта Арно, а также журналистка из Испании — Рут Баса.