Кинокомпания Sony снимет фильм про войну Coca-Cola и Pepsi

Фронтовое кино по-американски: Sony снимет фильм о войне "Кока-колы" и "Пепси"

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Студия Sony Pictures приобрела права на полнометражную ленту "Война Колы" (Cola Wars), которая расскажет про борьбу брендов Coca-Cola и Pepsi, сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: Wikimedia Commons by Conrad Poirier is licensed under Public Domain

Фильм основан на реальной истории о попытке Pepsi оспорить вековое господство Coca-Cola в качестве главного производителя газированных напитков в мире, что привело к так называемым "войнам колы" в середине 1980-х годов: от огненного происшествия с Майклом Джексоном до фиаско с New Coke.

Сценарий картины напишут Джейсон Шуман ("Акапулько") и Бен Куин ("Тачки 3"). У фильма пока нет режиссёра и актёрского состава. Дата релиза также неизвестна.

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