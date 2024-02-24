Актёр Джереми Ирвин сообщил, что съемки художественного фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" подошли к концу

Съёмки фильма ужасов "Возвращение в Сайлент Хилл" официально завершились

Актёр Джереми Ирвин заявил, что съёмочный процесс художественного фильма Кристофа Гана "Возвращение в Сайлент Хилл" завершился. Об этом он написал в социальной сети "Reddit".

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Премьера фильма ожидается в 2024 году. Он основан на известной видеоигре "Silent Hill 2". Главные роли в нём исполнили актёры Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон, которая ранее играла в картинах "Судная ночь", "Люди Икс: Тёмный Феникс" и других.

Джеймс Сандерленд, главный герой, отправляется на поиски своей возлюбленной в Сайлент Хилл. Однако, к его удивлению, город сильно изменился. Ему предстоит столкнуться с ужасами этого странного места. Главное — не потерять рассудок.