Актёр Джереми Ирвин сообщил, что съемки художественного фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" подошли к концу

Актёр Джереми Ирвин заявил, что съёмочный процесс художественного фильма Кристофа Гана "Возвращение в Сайлент Хилл" завершился. Об этом он написал в социальной сети "Reddit".

