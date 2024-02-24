Актёр Джереми Ирвин сообщил, что съемки художественного фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" подошли к концу

Актёр Джереми Ирвин заявил, что съёмочный процесс художественного фильма Кристофа Гана "Возвращение в Сайлент Хилл" завершился. Об этом он написал в социальной сети "Reddit".
Премьера фильма ожидается в 2024 году. Он основан на известной видеоигре "Silent Hill 2". Главные роли в нём исполнили актёры Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон, которая ранее играла в картинах "Судная ночь", "Люди Икс: Тёмный Феникс" и других.
Джеймс Сандерленд, главный герой, отправляется на поиски своей возлюбленной в Сайлент Хилл. Однако, к его удивлению, город сильно изменился. Ему предстоит столкнуться с ужасами этого странного места. Главное — не потерять рассудок.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.