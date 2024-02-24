Фильм режиссёра Юрия Хмельницкого "Лёд 3" за первые десять дней показа собрал один миллиард рублей

Фильм "Лёд 3" уже собрал один миллиард рублей

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Кассовые сборы фильма режиссёра Юрия Хмельницкого "Лёд 3" за первые десять дней показа достигли одного миллиарда рублей. Соответствующую информацию опубликовали в ТАСС.

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Таким образом, кинокартина стала пятым российским релизом в текущем году, которой удалось достичь этой отметки. Ранее порога достигли "Холоп 2", "Бременские музыканты", мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли", а также фильм "Мастер и Маргарита".

Напомним, что картина "Лёд 3" вышла на экраны 14 февраля. По сюжету фильма, фигуристка Надя стала взрослой. У главной героини есть мечта: она желает выиграть "Кубок льда". Однако отец — Саша Горин не разделяет ее стремление.

Как-то раз Надя во время тренировки встречает хоккеиста из Москвы. Она сразу же влюбляется в молодого человека. Но отец разлучает пару, поскольку не верит в чувства хоккеиста. Надя не унывает: трудности лишь делают любовь сильнее, а когда любишь — мечты могут претвориться в жизнь.