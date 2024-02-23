Роскомнадзор запретил видеосервисам показ сериала Наталии Мещаниновой

Сериал Наталии Мещаниновой удалили с видеоплатформ

Из-за нарушений в нескольких эпизодах Роскомнадзор 22 февраля потребовал удалить с популярных видеосервисов сериал Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать".

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Больше этот сериал зрителям недоступен. В нем действительно содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.

"Мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке", — приводят слова представителя видеосервиса Start "Ведомости".

Отметим, что сериал вышел в 2022 году. Тогда он прошел все проверки и получил разрешение на прокат на нескольких платформах. Среди них «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, Kion.