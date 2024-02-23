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Роскомнадзор запретил видеосервисам показ сериала Наталии Мещаниновой

Сериал Наталии Мещаниновой удалили с видеоплатформ

Кино » Российское кино

Из-за нарушений в нескольких эпизодах Роскомнадзор 22 февраля потребовал удалить с популярных видеосервисов сериал Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать".

Сериал Наталии Мещаниновой удалили с видеоплатформ
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Больше этот сериал зрителям недоступен. В нем действительно содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.

"Мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке", — приводят слова представителя видеосервиса Start "Ведомости".

Отметим, что сериал вышел в 2022 году. Тогда он прошел все проверки и получил разрешение на прокат на нескольких платформах. Среди них «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, Kion.

 

 

 

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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