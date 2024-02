Роскомнадзор запретил видеосервисам показ сериала Наталии Мещаниновой

Из-за нарушений в нескольких эпизодах Роскомнадзор 22 февраля потребовал удалить с популярных видеосервисов сериал Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать".

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication