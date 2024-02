Том Круз намерен участвовать в съёмках фильма "Кинокритик" Квентина Тарантино

Голливудский актёр Том Круз хочет получить роль в фильме режиссёра Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники в концерне Warner Bros.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication