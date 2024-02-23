Том Круз намерен участвовать в съёмках фильма "Кинокритик" Квентина Тарантино

Том Круз планирует сняться в фильме Тарантино

Голливудский актёр Том Круз хочет получить роль в фильме режиссёра Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники в концерне Warner Bros.

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Премьера картины предположительно должна состояться в 2025 году. Этот фильм станет десятым и самым последним полнометражным проектом у Квентина Тарантино. В будущем он планирует проводить больше времени со своей семьёй и создать собственное телешоу, которое, вероятно, можно будет перевоплотить в сериал.

В "Кинокритике" расскажут о человеке, который жил в Калифорнии 70-х годов прошлого столетия и создавал рецензии на фильмы. СМИ сообщают также о том, что в фильме будет принимать участие всемирно известный актёр Брэд Питт. Ранее он уже играл в картинах Квентина Тарантино.