Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне сообщил, что выполнять трюки на съёмочной площадке самостоятельно опасно

Сильвестр Сталлоне предостерёг актёров от выполнения трюков

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне заявил, что выполнение различных трюков может быть опасным для здоровья. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Деятель кино рассказал, что он до сих пор полностью не восстановился после съёмок первой картины "Неудержимые", которые проходили в 2010 году.

"Физически после этого фильма я изменился навсегда. Так что, предупреждаю, не делайте трюки самостоятельно", — сказал Сильвестр Сталлоне.

Он также подчеркнул, что самостоятельное выполнение трюков считает "романтичными" действиями. Но их последствия могут быть катастрофическими для здоровья актёра.

Напомним, что Сильвестр Сталлоне пострадал во время съемок сцены драки со Стивом Остиным, который исполнил роль Дэна Пэйна. Он повредил себе спину. Недавно актёр перенес седьмую операцию по восстановлению.