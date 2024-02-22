В Дзержинске состоялось открытие второго фестиваля кино "Черноречье фест"

В Дзержинске открылся второй кинофестиваль "Черноречье фест"

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

В Нижегородской области, в Дзержинске, открылся кинофестиваль "Черноречье фест" уже во второй раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Ивана Носкова.

Фото: commons.wikimedia.org by F. N. Frolov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В рамках фестиваля будет представлено восемь полнометражных фильмов и шесть короткометражных, основная тема которых — ценности семьи. Главной особенностью мероприятия станет отдельная номинация с короткометражными фильмами. Зрители сами будут оценивать представленные кинокартины.

Символом мероприятия стала достопримечательность города Дзержинска — Шуховская башня. Победители получат статуэтку, выполненную в виде неё.

Ранее Pravda.Ru писала, что Министерство культуры РФ утвердило основные направления государственной поддержки сферы кино на 2024 год.