В Дзержинске состоялось открытие второго фестиваля кино "Черноречье фест"

В Нижегородской области, в Дзержинске, открылся кинофестиваль "Черноречье фест" уже во второй раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Ивана Носкова.
В рамках фестиваля будет представлено восемь полнометражных фильмов и шесть короткометражных, основная тема которых — ценности семьи. Главной особенностью мероприятия станет отдельная номинация с короткометражными фильмами. Зрители сами будут оценивать представленные кинокартины.
Символом мероприятия стала достопримечательность города Дзержинска — Шуховская башня. Победители получат статуэтку, выполненную в виде неё.
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