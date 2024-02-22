Советский фильм "Приключения Электроника" собираются переснять в России

В России переснимут фильм "Приключения Электроника"

В России собираются снять новую интерпретацию советского фильма "Приключения Электроника", написали на сайте "Кинопоиска".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В качестве сценариста проекта выступит Андрей Золотарёв. Он работал над картинами "Лёд", "Повелитель ветра", "Слово пацана. Кровь на асфальте" и другими. Сами съёмки будет организовывать киностудия "Водоворот".

Актерский состав предстоящего фильма и имя режиссера пока не сообщаются. При этом Кинопоиск отметил, что киностудии будет сложно найти подходящего актёра на роль Сергея Сыроежкина, главного героя фильма.

Напомним, что кинокартина режиссёра Константина Бромберга "Приключения Электроника" вышла в 1979 году. Фильм рассказывает о приключениях школьника и его копии — робота, который очень хочет знать, какого это быть человеком.