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Фильм режиссера Антона Коломейца "Свет" выходит в прокат уже сегодня

Премьера фильма "Свет" состоится уже сегодня

1:08
Кино

Фильм "Свет" выйдет в прокат уже сегодня. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию Capella Film.

Премьера фильма "Свет" состоится уже сегодня
Фото: unsplash.com by Nourdine Diouane is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Антон Коломеец — режиссер кинокартины. Он отметил, что сюжет фильма имеет черты автобиографизма, так как его мать трудится в социальной службе, как и главная героиня.

"Время от времени в памяти всплывали истории из молодости мамы. Я стал просить ее присылать мне разные воспоминания юности, важные и не важные. В итоге таким опосредованным образом мама стала прообразом главной героини", — сказал режиссер.

При этом он отметил, что изначально в планы не входило снятие кино о матери.

В фильме показаны 1970-е годы и настоящее время. Татьяна Сергеевна, главная героиня картины, работает в социальной службе и на протяжении длительного времени ухаживает за престарелыми подопечными. За день до своего 60-ого дня рождения, она знакомится с Дмитрием, который пришел на ее работу с целью заботы о своей бабушке. Это событие наталкивает Татьяну Сергеевну на встречу с собственным прошлым.

 

Тизер драмы «Свет» (2023), Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Галина Алёхина.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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