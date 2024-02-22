Антон Богданов: Леон Кемстач из сериала "Слово пацана" готовился к дипломатической карьере

Антон Богданов сомневается, что Леон Кемстач станет профессиональным актером

Антон Богданов, отчим прославившегося участием в сериале "Слово пацана" Леона Кемстача рассказал о планах своего сына. Актер, известный по сериалу "Реальные пацаны" воспитывает Леона как родного и искренне заботится о мальчике.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Будучи еще школьником, Кемстач уже получает много приглашений в кино, и Антон рад успеху сына, но не уверен, сможет ли тот стать профессиональным актером, так как ранее выбирал другую профессию.

"У Леона сегодня "стрельнула" история со "Словом пацана", а как все сложится в дальнейшем, пока неизвестно. У него сложное образование — экономика и дипломатия, три языка. И уходить в актерство — это не то что шаг назад, но это немного странный выбор будет. Потому что он был настроен на дипломатическую карьеру. Предложений сейчас много, и думаю какие-то года два, три, четыре он еще поснимается в свое удовольствие", — рассуждает он.

При этом Богданов отмечает, что 15- летний Леон прекрасно справился с ролью, и если продолжит актерскую карьеру, то может стать хорошим артистом.

У Антона есть и родной сын от первого брака, но Демьян пока не проявляет интереса к актерской профессии и на все предложения прийти на съемочную площадку отвечает, что у него и без этого есть чем заняться.