Антон Богданов: Леон Кемстач из сериала "Слово пацана" готовился к дипломатической карьере

Антон Богданов, отчим прославившегося участием в сериале "Слово пацана" Леона Кемстача рассказал о планах своего сына. Актер, известный по сериалу "Реальные пацаны" воспитывает Леона как родного и искренне заботится о мальчике.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала