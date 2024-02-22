Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы 10 автомобильных хитростей, о которых многие не знают
Что такое джетлаг и как с ним справляться
Врач Шарапова рассказала, что предпринять в феврале, чтобы весной не страдать от аллергии на цветение
На трассе М-11 "Нева" в 2024 году появится еще 12 беспилотных грузовиков
Натуральное мыло с кокосовым маслом, которое можно сделать дома
Чего нельзя делать при запуске авто зимой: многие водители действуют неправильно
Как и чем опрыскивать клубнику от вредителей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: В Европе никто не верит в победу Украины
Биолог Лялина рассказала, как по внешнему виду определить некачественный хлеб
Антон Богданов: Леон Кемстач из сериала "Слово пацана" готовился к дипломатической карьере

Антон Богданов сомневается, что Леон Кемстач станет профессиональным актером

Кино

Антон Богданов, отчим прославившегося участием в сериале "Слово пацана" Леона Кемстача рассказал о планах своего сына. Актер, известный по сериалу "Реальные пацаны" воспитывает Леона как родного и искренне заботится о мальчике.

Антон Богданов сомневается, что Леон Кемстач станет профессиональным актером
Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Будучи еще школьником, Кемстач уже получает много приглашений в кино, и Антон рад успеху сына, но не уверен, сможет ли тот стать профессиональным актером, так как ранее выбирал другую профессию.

"У Леона сегодня "стрельнула" история со "Словом пацана", а как все сложится в дальнейшем, пока неизвестно. У него сложное образование — экономика и дипломатия, три языка. И уходить в актерство — это не то что шаг назад, но это немного странный выбор будет. Потому что он был настроен на дипломатическую карьеру. Предложений сейчас много, и думаю какие-то года два, три, четыре он еще поснимается в свое удовольствие", — рассуждает он.

При этом Богданов отмечает, что 15- летний Леон прекрасно справился с ролью, и если продолжит актерскую карьеру, то может стать хорошим артистом.

У Антона есть и родной сын от первого брака, но Демьян пока не проявляет интереса к актерской профессии и на все предложения прийти на съемочную площадку отвечает, что у него и без этого есть чем заняться.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве

Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.

Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Что такое джетлаг и как с ним справляться
Врач Шарапова рассказала, что предпринять в феврале, чтобы весной не страдать от аллергии на цветение
На трассе М-11 "Нева" в 2024 году появится еще 12 беспилотных грузовиков
Натуральное мыло с кокосовым маслом, которое можно сделать дома
Чего нельзя делать при запуске авто зимой: многие водители действуют неправильно
Как и чем опрыскивать клубнику от вредителей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: В Европе никто не верит в победу Украины
В Европе заявили, что ЕС захватил "эффект Трампа"
Биолог Лялина рассказала, как по внешнему виду определить некачественный хлеб
Крем с пчелиным ядом и сыворотка с плазмой из крови: чем звезды заменяют походы к косметологу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников